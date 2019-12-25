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Спасатели потушили полыхающий офис в бизнес-центре на Итальянской улице
Сегодня, 19:51
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Спасатели потушили полыхающий офис в бизнес-центре на Итальянской улице

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Информация о пострадавших не поступала. 

Спасатели потушили полыхающий офис в бизнес-центре на Итальянской улице. Об этом вечером 25 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 18:30 дежурному поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, ул.Итальянская, дом №2. Выяснилось, что в офисном центре на 2-м этаже выгорел офис на площади 20 квадратных метров. 

В 19:13 пожар ликвидировали. С огнем боролись 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в кирпичном доме на Маршала Блюхера горело 40 квадратных метров мусора.

Фото: Piter.TV

Теги: бизнес-центр, офис, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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