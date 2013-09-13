Ночью в доме по улице Маршала Казакова загорелся мусоропровод

В результате пожара никто не пострадал.

Ночью в доме №68/1 по улице Маршала Казакова загорелся мусоропровод. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Ночью на Маршала Казакова в доме 68к1 загорелся мусоропровод. Пожарные приехали оперативно. автор поста

По словам очевидцев, ночью доносился неприятный запах, однако никто не понимал, что горит. Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

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