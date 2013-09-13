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Ночью в доме по улице Маршала Казакова загорелся мусоропровод

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В результате пожара никто не пострадал.

Ночью в доме №68/1 по улице Маршала Казакова загорелся мусоропровод. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях. 

Ночью на Маршала Казакова в доме 68к1 загорелся мусоропровод. Пожарные приехали оперативно.

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По словам очевидцев, ночью доносился неприятный запах, однако никто не понимал, что горит. Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали пожар. Пострадавших нет. 

Ранее мы писали, что в двухкомнатной квартире на улице Цимбалина загорелся холодильник.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: мусоропровод, пожар, улица маршала казакова
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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