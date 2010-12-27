В Колпино на улице Губина ночью горела кухня

Петербуржцы не пострадали.

В Колпинском районе Петербурга в ночь на 20 сентября произошел пожар. Горела жилая квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным спасательной службы, причиной воспламенения стала обстановка на кухне.

Сообщение об инциденте поступило на пост дежурного в 3:37 утра. Три расчета пожарных выехали на улицу Губина, 18. На месте выяснилось, что пострадало пять квадратных метров территории. Специалисты полностью ликвидировали возгорание спустя час.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни.

Фото: Piter.tv

