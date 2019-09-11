Ночью в Кингисеппе сгорели 12 новых микроавтобусов Ford Transit

Местные жители подозревают, что новые микроавтобусы подожгли конкуренты.

Двенадцать микроавтобусов марки Ford Transit сгорели ночью в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Пожар тушили две дежурные смены пожарно-спасательных частей. В автомобилях сгорели все сгораемые части. Очевидцы сообщили о возгорании в три часа ночи 11 сентября. По данным МЧС, в 4:25 пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Местные жители подозревают, что новые микроавтобусы подожгли конкуренты.

Ранее на Ленинском проспекте сгорел автомобиль.

Фото и видео: ВК/ Кингисепп | KNG