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Ночью в Кингисеппе сгорели 12 новых микроавтобусов Ford Transit

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Местные жители подозревают, что новые микроавтобусы подожгли конкуренты.

Двенадцать микроавтобусов марки Ford Transit сгорели ночью в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Пожар тушили две дежурные смены пожарно-спасательных частей. В автомобилях сгорели все сгораемые части. Очевидцы сообщили о возгорании в три часа ночи 11 сентября. По данным МЧС, в  4:25 пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Местные жители подозревают, что новые микроавтобусы подожгли конкуренты.

Ранее на Ленинском проспекте сгорел автомобиль.

Фото и видео: ВК/ Кингисепп | KNG

Теги: ford transit, кингисепп, сгорели машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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