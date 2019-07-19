Видео: на Ленинском проспекте у "Фиолента" сгорел автомобиль

Сведений о пострадавших нет.

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 19 июля загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Известно, что пострадавший автомобиль был припаркован около торгового центра "Фиолент" на пересечении Ленинского проспекта и Жукова.

У "Фиолента" на Ленинском проспекте сгорела машина комментирует автор поста

На месте происшествия работали пожарные службы. По громкоговорителю спасатели предупредили, чтобы местное население не подходило близко к очагу возгорания, а также не мешало работе специалистов.

Местным жителям удалось записать момент горения на видео. Однако, многие петербуржцы пожаловались на плохое качество съемки. Другие объяснили, что для русского человека записывать видео "на тапок" - нормальное явление.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Мельница" и "Союзмультфильм" соболезнуют семьям жертв анимационной студии в Киото.

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