Ночью в Гатчине отыскали пенсионера, блуждавшего 12 часов

Ранее о его пропаже в полицию заявила взволнованная супруга.

В ночь на субботу, 2 мая, сотрудники полиции отыскали на улице пожилого мужчину, который отправился в больницу около двух часов дня и не вернулся домой. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 86-летнего путешественника встретили у дома по проспекту Октября. Ранее о его пропаже в полицию заявила взволнованная супруга.

По предварительной информации, с мужчиной всё в порядке.

Ранее мы писали, что полицейские нашли заблудившегося в лесу под Гатчиной подростка.

Фото: Pixabay