Полицейские нашли заблудившегося в лесу под Гатчиной подростка

Поиски заняли около четырех часов.

Правоохранители нашли подростка, который заблудился в лесу по дороге из Гатчины. О ситуации рассказали в пресс-служе ГУ МВД по Петербургу и области.

Около 00:30 13-го апреля в экстренную службу по номеру "112" позвонил 15-летний житель поселка Торфяное Гатчинского района. Мальчико сообщил о том, что потерялся в лесу по пути домой из Гатчины.

На поиски ребенка направили полицию и поисковые отряды. Его разыскивали по местоположению мобильного телефона. Он находился около деревни Романовка.

В итоге около 4 часов утра мальчика удалось найти на трассе "Санкт-Петербург – Псков". Подростка передали матери. В пресс-службе уточнили, что никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.

Фото: pixabay.com