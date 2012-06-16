Мужчина выжил после нападения.

Ночью в Барнауле пассажиры перерезали горло таксисту. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала LifeShot. По информации от СМИ, пострадавший мужчина находился за рулем автомобиля, когда на него напали. Ему удалось выжить. Преступники сбежали с места событий после того как поняли, что шофер все еще жив.

Во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать, и скрылись. рассказ таксиста

Водитель объяснил, что криминальное происшествие произошло в ночь на 20 апреля. На водителя пассажиры напали в тот момент, когда их довезли по указанному адресу. К настоящему моменту злоумышленники задержаны полицией. Таксист не знает, по какой причине именно молодые люди атаковали его.

Таксист почти 2,5 года насиловал внучку сестры в квартире на Будапештской улице.

Видео: TG / Life Shot