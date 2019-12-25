Таксист почти 2,5 года насиловал внучку сестры в квартире на Будапештской улице

Жертвой родственника-педофила стала девочка 2009 года рождения.

В воскресенье, 18 апреля, в полицию Ленобласти обратилась 46-летняя женщина, работающая воспитателем в детском саду №1, и обвинила своего 48-летнего брата в изнасиловании ее внучки 2009 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку в квартире на Будапештской улице. Противоправные действия в отношении ребенка продолжались с 1 января 2019 года по настоящее время.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. В отношении него составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV