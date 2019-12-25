За прошедшие сутки с улиц Петербурга было убрано 383 тонны мусора и смета

Ночью работали 679 единиц техники.

Ночью улицы Петербурга чистили и убирали 679 единиц техники дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Наводить порядок в городе помогали вакуумно-подметальные машины, мусор и грязь вывозили самосвалы и погрузчики. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

За прошедшие сутки с улиц было убрано 383 тонны мусора и смета. Для борьбы со скользкостью на дороге использовали 222 м3 солевого раствора.

В пятницу, 20 ноября, городские улицы убирают почти 700 единиц техники и более 1300 дворников.

Синоптики уверены, что теплая зима в Петербурге не повторится.

Фото: Piter.tv