Ночью у ресторана Приморского района произошла перестрелка

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с оружием.

Сегодня ночью, 29 июля, около 03:00 на аллее Котельникова, 1 у ресторана конфликт перерос в перестрелку. Об этом пишет ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) .

Один из участников драки, 35-летний мужчина, сделал замечанию столику с шумной компанией. Уже через 10 минут один из отдыхающих достал из машины баллонные ключи и начал нападение, после чего первый из травматического оружия выстрелил в воздух. Он имеет соответствующее разрешение. После оппонент бросил ключ мужчине в руку, а второй стрельнул ему дважды по ногам.

Через некоторое время полиция задержала 24-летнего мигранта, приехавшего в Петербург на заработки. Его отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с оружием. Детали произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: петербуржец стрелял из пневматической винтовки по прохожим.

Фото: Piter.TV