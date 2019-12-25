Ночью пятницы в Ленобласти пройдут дожди

Днем сохранится пасмурная погода.

В пятницу, 29 мая, погода в Ленинградской области будет пасмурной. Тем не менее, температура воздуха останется "летней" – до +20 градусов. Об это сообщило региональное ГУ МЧС.

Ночью столбик термометра понизится до +5, а в некоторых районах - до нуля градусов. Также в темное время суток возможны дожди.

Ветер в течение дня сохранит северо-западное направление с порывами 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет мало изменяться.

Ранее мы рассказали о том, что комитет культуры Ленобласти проведет экспертизу недавно обнаруженных памятников.

Фото: Pixabay