Комитет культуры Ленобласти проведет экспертизу недавно обнаруженных памятников

Губернатор попросил внимательнее о носиться к статусу старых построек.

Нововыявленные памятники культуры в Ленобласти будут проходить экспертизу специальной комиссии. Об этом сообщил председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой на виртуальном заседании областного правительства.

Оценка экспертов необходима для того, чтобы определить ценность зданий и памятников, а также сроки реставрации. После этой процедуры решается вопрос о внесении их в список объектов культурного наследия.

Глава 47-ого региона Александр Дрозденко подчеркнул, что не все здания прошлых веков имеют историческую иди художественную ценность. Например, не стоит обращать внимание на "деревянные бараки", на месте которых вполне можно построить социальные объекты.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти призвал лоббировать внутренний рынок региона.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl