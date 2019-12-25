Губернатор Ленобласти призвал лоббировать внутренний рынок региона

Многие производства Ленинградской области закупают продукцию у поставщиков других регионов несмотря на то, что продукции местных производителей вполне хватает. Эту ситуацию призвал исправить Александр Дрозденко во время онлайн-заседания регионального правительства.
Я не могу понять, почему мы молоко в пакетах для школьников покупаем в другой области? Мы, молочный регион, молоко которого считается одним из лучших в РФ? Почему картошку, овощи, макароны покупаем в других субъектах? Наши поставщики готовы по такой же цене поставлять продукцию.
объявил губернатор
По словам Александра Дрозденко, необходимо лоббировать Ленинградский производителей не только в сфере сельхозпродукции: в регионе есть и другие успешные отрасли. Например, в Ленинградской области производят до 90% материалов, необходимых для строительства. Этом сферу также необходимо развивать изнутри.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть проконтролирует рост задолженностей по зарплате
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все