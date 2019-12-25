Губернатор Ленобласти призвал лоббировать внутренний рынок региона

Бизнесмены должны уделять большее внимание областным хозяйствам.

Многие производства Ленинградской области закупают продукцию у поставщиков других регионов несмотря на то, что продукции местных производителей вполне хватает. Эту ситуацию призвал исправить Александр Дрозденко во время онлайн-заседания регионального правительства.

Я не могу понять, почему мы молоко в пакетах для школьников покупаем в другой области? Мы, молочный регион, молоко которого считается одним из лучших в РФ? Почему картошку, овощи, макароны покупаем в других субъектах? Наши поставщики готовы по такой же цене поставлять продукцию. объявил губернатор

По словам Александра Дрозденко, необходимо лоббировать Ленинградский производителей не только в сфере сельхозпродукции: в регионе есть и другие успешные отрасли. Например, в Ленинградской области производят до 90% материалов, необходимых для строительства. Этом сферу также необходимо развивать изнутри.

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