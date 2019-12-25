Ночью на набережной Мойки тушили горящий Mini Cooper

Огонь удалось потушить лишь спустя час.

В ночь на субботу, 25 апреля, в Центральном районе города на Неве загорелась машина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О пожаре в дежурной части узнали в 03:38. Оказалось, что у дома №17 на набережной Мойки загорелся Mini Cooper. К месту возгорания сразу же выехали девять пожарных на двух единицах спецтехники.

Огонь удалось потушить лишь спустя час - в 04:38. В итоге у иномарки выгорел салон и отдел двигателя. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на стоянке Пловдивской улицы сгорел автомобиль.

Фото: Pixabay