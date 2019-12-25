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Ночью на Садовой улице прорвало трубу с горячей водой
Сегодня, 9:35
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Ночью на Садовой улице прорвало трубу с горячей водой

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью 8-го июля в центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Вытекание воды на поверхность уже устранили, сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга". 

Инцидент произошел около 2 часов ночи у дома №28-30 по Садовой улице. Опасный участок оградили. Специалисты работают над устранением последствий прорыва. 

При возникновении подобных ситуаций жителей города просят не приближаться к месту вытекания воды, в том числе к своему автомобилю. Ущерб застрахован. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Центрального района подключили к новому трубопроводу. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: горячая вода, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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