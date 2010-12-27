Ночью 28-го июня на автодороге Кола произошло серьезное ДТП

Водитель столкнулся со стойкой фонарного столба.

На 28 км автодороги Кола Всеволожского района произошло серьезное ДТП. В четвертом часу утра 28-го июня водитель наехал на стойку фонарного столба. Об этом сообщил сотрудник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По неизвестным причинам водитель неудачно съехал с дороги и врезался в стойку фонарного столба. Водитель 1992-го года рождения и две пассажирки, 1970 и 1998 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали во всеволожскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылся новый участок Усть-Ижорского шоссе.

Фото: vk.com/spb_today