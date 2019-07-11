  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:02
165
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Ночью 11-го июля на Большом Сампсониевском произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла

0 0

Также с мотоциклистом был пассажир.

На Большом Сампсониевском проспекте, 70 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. О происшествии рассказали очевидцы ночью 11-го июля. 

В результате аварии мотоциклист и его пассажир серьезно пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. О состоянии водителя легковушки не сообщается. 

Пользователи Интернета устроили активную дискуссию на тему того, кто является виновником трагедии. Это предстоит выяснить правоохранительным органам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовом ДТП на "Коле" погибли люди. 

Фото и видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии