Ночью 11-го июля на Большом Сампсониевском произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла

Также с мотоциклистом был пассажир.

На Большом Сампсониевском проспекте, 70 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. О происшествии рассказали очевидцы ночью 11-го июля.

В результате аварии мотоциклист и его пассажир серьезно пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. О состоянии водителя легковушки не сообщается.

Пользователи Интернета устроили активную дискуссию на тему того, кто является виновником трагедии. Это предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовом ДТП на "Коле" погибли люди.

Фото и видео: vk.com/spb_today