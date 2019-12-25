Ночной клуб "Особняк" получил предписание от антимонопольной службы Ленинградской области за рассылку навязчивой рекламы по SMS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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В УФАС обратился один из посетителей, проживающий в регионе. Его возмутило, что заведение не поставило его в известность об отправке сообщений.
Сотрудники УФАС уточнили, что ответственность за рассылку лежит на физическом лице - распространителе рекламы. Он уже дал признательные показания.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появилась платформа имени Кирилла Серебренникова.
Фото: Pixabay
Ночному клубу в Ленобласти пришлось прекратить рассылку навязчивой рекламы
Предписание выдано УФАС по просьбе местного жителя.
Ночной клуб "Особняк" получил предписание от антимонопольной службы Ленинградской области за рассылку навязчивой рекламы по SMS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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