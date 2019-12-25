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Ночному клубу в Ленобласти пришлось прекратить рассылку навязчивой рекламы
Сегодня, 15:56
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Ночному клубу в Ленобласти пришлось прекратить рассылку навязчивой рекламы

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Предписание выдано УФАС по просьбе местного жителя.

Ночной клуб "Особняк" получил предписание от антимонопольной службы Ленинградской области за рассылку навязчивой рекламы по SMS.  Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В УФАС обратился один из посетителей, проживающий в регионе. Его возмутило, что заведение не поставило его в известность об отправке сообщений.
Сотрудники УФАС уточнили, что ответственность за рассылку лежит на физическом лице - распространителе рекламы.  Он уже дал признательные показания.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появилась платформа имени Кирилла Серебренникова.

  Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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