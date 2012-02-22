Ночной туман накроет Петербург 25 октября

МЧС просит горожан быть осторожнее.

В ночь на 25 октября в Петербурге ожидается сильный туман, который значительно снизит видимость на дорогах. По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, местами она составит менее 500 метров.

В ведомстве отметили, что в условиях ограниченной видимости повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе улиц.

МЧС также призвало горожан следить за изменениями погодных условий и оперативными предупреждениями. В случае происшествий необходимо обращаться в экстренные службы.

По прогнозам синоптиков, туман сохранится до утра субботы, после чего постепенно рассеется. Спасатели напоминают, что подобные погодные явления наиболее опасны вблизи водоемов и в низинах города.

Ранее сообщалось, что выходные в Петербурге будут облачными и теплыми.

Фото: freepik (wirestock)