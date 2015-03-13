Выходные в Петербурге будут облачными и теплыми

Предстоящей ночью атмосферный фронт пройдет через город и может принести с собой дожди.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие три дня. Предстоящей ночью атмосферный фронт пройдет через город и может принести с собой дожди. Однако днем завтра осадков практически не будет.

Облаков очень много, так что солнце мы не увидим в ближайшие дни, но это сейчас не влияет на температуру воздуха. К нам продолжает поступать очень теплая воздушная масса, поэтому повышение температуры сохранится даже ночью. Если завтра в Петербурге днем +7…+9 гр., то в ночные часы субботы может быть еще немного теплее. Александр Колесов, синоптик

В субботу намечается сухая и облачная погода, днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов. В воскресенье – до +10 градусов, но придет дождь.

Ранее на Piter.TV: после полудня 23 октября в Петербург придут дожди.

Фото: Piter.TV