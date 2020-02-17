Закрывшийся ночной клуб на Лиговском превратят в китайский Дом молодежи

Сейчас в нем работает радиостанция "Метро".

В здании закрытого два года назад ночного клуба "Метро" может появиться Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на инвестора Чэнь Чжигана.

Чжиган стал совладельцем клуба в 2019 году, а сейчас отмечает, что для здания готова новая концепция. На данный момент на пятом этаже строения расположена радиостанция "Метро", где транслируются передачи о Китае. Контент российские журналисты готовят вместе с коллегами из Поднебесной. Третий и четвертый этажи скоро займет медиацентр, где планируется проводить встречи и конференции для журналистов и блогеров, а на первом этаже по-прежнему будет работать славянский ресторан.

Инвестор отметил, что для здания пока используется исторический бренд Metro Center, но вскоре место могут переименовать в Дом молодежи.

Ранее мы писали, что здание кинотеатра "Слава" решили снести и заменить торговым центром.

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