Ночное небо над Парнасом озарили световые столбы

Жители вновь заметили облака алмазной пыли и световой лес

Редкое атмосферное явление зафиксировали охотники за авророй в Санкт-Петербурге. В небе над Парнасом засняли световые столбы.

"Снова сегодня ночью летали облака алмазной пыли, то появлялся световой лес, то исчезал, а потом всё укутало туманом. Мороз местами был крепкий, до -27,5 градусов" Екатерина Стрельникова, фотограф

Отметим, что световые столбы появляются при низкой температуре воздуха и высокой влажности. Цвет их зависит от близлежащего освещения.

Ранее световые столбы в Петербурге и Ленобласти наблюдали морозной ночью 8 декабря.

Видео: Екатерина Стрельникова/Telegram-канал "АстроФотоБолото"