Ночное небо над Парнасом озарили световые столбы

Редкое атмосферное явление зафиксировали охотники за авророй в Санкт-Петербурге. В небе над Парнасом засняли световые столбы.
"Снова сегодня ночью летали облака алмазной пыли, то появлялся световой лес, то исчезал, а потом всё укутало туманом. Мороз местами был крепкий, до -27,5 градусов"
Екатерина Стрельникова, фотограф
Отметим, что световые столбы появляются при низкой температуре воздуха и высокой влажности. Цвет их зависит от близлежащего освещения.
Ранее световые столбы в Петербурге и Ленобласти наблюдали морозной ночью 8 декабря.
Видео: Екатерина Стрельникова/Telegram-канал "АстроФотоБолото"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все