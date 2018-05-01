Ночные посиделки подруг в Горелово закончились поножовщиной

Одна из женщин госпитализирована в больницу.

В Горелово ночные посиделки двух подруг закончились госпитализацией одной из них с ножевым ранением. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По информации агентства, 41-летняя петербурженка была доставлена в городскую больницу 29 декабря около пяти часов утра из своей квартиры на Красносельском шоссе. Женщина госпитализирована с колото-резаной раной передней брюшной стенки. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что ножевое ранение потерпевшая получила от своей знакомой, которая находилась у нее в гостях.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV