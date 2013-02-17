Мужчина сжёг ночью иномарку обидчика на Петроградке

Только вот автомобиль принадлежал не ему, а жене.

Полиция Петроградского района задержала 54-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля из мести. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По данным полиции, сообщение о горящем автомобиле поступило в ночь на 27 декабря. На месте происшествия, у дома № 72 по Малому проспекту П.С., был обнаружен Opel Meriva с полностью выгоревшей задней левой частью. Автомобиль принадлежал 58-летней начальнице отдела продаж коммерческой фирмы. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

На следующий день, 28 декабря, у дома № 48 по улице Ленина по подозрению в совершении данного преступления был задержан 54-летний безработный. По предварительным данным, задержанный ранее конфликтовал с супругом владелицы автомобиля. Следствие полагает, что мотивом преступления стала месть.

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Фото: Piter.TV