В Петербурге начинают работать ночные автобусы

Ночной транспорт будет работать с 30 апреля по 15 ноября. Автобусы дублируют линии петербургского метро.

В Петербурге в эти выходные начнется сезон ночных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

После длительного перерыва в первый рейс автобусы выйдут в ночь с 27 на 28 апреля. Ночные автобусы пустят в связи с праздником Пасхи. Ночью будут работать следующие автобусы: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Они будут ходить с 00:00 до 6:00, интервал движения составит 30 минут. Оплатить проезд можно как с помощью электронного проездного, так и наличными деньгами.

Ночной транспорт в постоянном режиме начнет работать с 30 апреля по 15 ноября. Автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М дублируют линии метро. Они будут выходить на маршрут с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ранее в Петербурге возобновили "дачные" автобусные маршруты.

Фото: Piter.TV