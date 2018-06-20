Со следующей недели в Петербурге возобновят "дачные" автобусные маршруты

Они будут работать весь летний период.

В конце апреля "Пассажиравтотранс" возобновит движение автобусов по пригородным маршрутам в течение лета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 22 апреля по понедельникам, вторникам, средам и четвергам начнет ходить автобус №469 "станция метро „ул. Дыбенко" – садоводство „Восход-1"" и №488 "ж/д. платформа Сергиево – садоводство „Кировец"" по будним дням.

По маршруту №469 в пятницу и субботу будут ходить пять дополнительных автобусов, в воскресенье – четыре. Также с 26 апреля с пятницы по воскресенье начнет ходить автобус №555 " станция метро „пр. Просвещения" — 45-й км автомобильной дороги СПб — Парголово — Огоньки".

Ранее на Piter.TV: К 20 мая в Петербурге отмоют почти две тысячи автобусов.

Фото: Piter.TV