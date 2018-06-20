К 20 мая в Петербурге отмоют почти две тысячи автобусов

Специалисты могут за три минуты отмыть большой двухсекционный автобус

В рамках весеннего месячника по благоустройству в Петербурге к весенне-летнему сезону подготовят 1900 автобусов ГУП "Пассажиравтотранс". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы будут мыть снаружи, внутри проведут дезинфекцию и химическую чистку салонов. При необходимости, у некоторых автобусов обновят лакокрасочное покрытие кузова. Все работы планируют завершить к 20 мая.

На сегодняшний день специалисты могут за три минуты отмыть большой двухсекционный автобус с помощью портальных моечных комплексов.

Ранее на Piter.TV: С 1 апреля в Петербурге начался месячник по благоустройству.

Фото: Piter.TV