Ночлежка открыла первый в этом сезоне пункт обогрева для бездомных людей

Отапливаемая палатка рассчитана на 50 человек. В пункте обогрева можно получить ужин и медицинскую помощь.

"Ночлежка" открыла пункт обогрева для бездомных людей в Калининском районе. Палатка будет работать ежеднено с 20:00 до 8:00 по адресу: улица Политехническая, рядом с домом 11. Об этом сообщила пресс-служба "Ночлежки".

Отапливаемая палатка рассчитана на 50 человек. В пункте обогрева можно получить ужин и медицинскую помощь. Дежурные пунктов обогрева рассказывают людям о приюте и Консультационной службе Ночлежки, — и о том, как специалисты организации помогают выбраться с улицы.

В первый день ноября откроется пункт обогрева для бездомных в Василеостровском районе по адресу: Шкиперский проток, 18, к. 16 со стороны Снегоплавильного пункта. Все пункты работают, в основном, за счёт пожертвований сторонников Ночлежки. В день на поддержание работы одного пункта обогрева уходит 10 435 рублей, ночлег одного человека – 313 рублей.

Ранее петербургская "Ночлежка" рассказала о проблемах открытия приюта в Москве.

Фото: Ночлежка