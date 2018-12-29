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Ночью на улицы Калининского района снова выйдет снегоуборочная техника
Сегодня, 21:32
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IRINA_CHALKINA

Ночью на улицы Калининского района снова выйдет снегоуборочная техника

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Основными проблемными районами по уборке снега остаются Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский.

В ночь на пятницу, 25 января, на улицы Калининского района снова выйдет снегоуборочная техника. Об этом заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Так, именно из Калининского района поступает много жалоб от горожан. Ситуацию взял под контроль Рублевский и рабочая группа. 

По словам Бондоренко, одними из самых заснеженных и проблемных районом остаются Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский суд оштрафовал епархию на 100 тысяч

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Теги: калининский район, николай бондаренко, уборка снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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