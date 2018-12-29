Церковь позволила фасадам здания оставаться в ненадлежащем состоянии, не ремонтировала их и не сообщала об этом в соответствующие органы.

В четверг, 24 января, стало известно о том, что петербургский суд оштрафовал епархию на 100 тысяч за ненадлежащее обращение с объектами культурного наследия федерального значения "Дома жилые", который входит в состав объекта "Подворье Городищенского монастыря Рождества Богородицы". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Так, церковь не ремонтировала фасады здания и не сообщала об этом в соответствующие ведомства.

Кроме того, приход храма святых апостолов Петра и Павла в Знаменке оштрафовали также на 100 тысяч рублей. Выяснилось, что священнослужители незаконно произвели работы на объекте культурного наследия федерального значения "Церковь Святых апостолов Петра и Павла", который входит в состав Дворцово-паркового ансамбля Знаменской дачи.

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