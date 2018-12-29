Из-за оплошности сотрудника ведомства, ребенок не получал положенную ему пенсию 2 месяца.

В Петербурге сотрудника пенсионного фонда накажут за нарушение прав ребёнка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского района.

Так, родитель пришел за денежной выплатой на почту, но там заявили, что данных о несовершеннолетнем нет, и перенаправили в пенсионный фонд.

Как оказалось, работник пенсионного фонда изменил данные о месте проживания ребенка и не уведомил об этом родителей. Таким образом, из-за оплошности сотрудника, инвалид не получал положенную ему пенсию 2 месяца.

Прокуратура потребовала от руководителя Управления пенсионного фонда привлечь к ответственности сотрудника и устранить нарушения.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге ликвировали незаконную автомойку и кафе

Фото:pixabay