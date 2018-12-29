Ранее владельцев этих объектов предупреждали, но те никак не отреагировали на уведомление.

В четверг, 24 января, в Петербурге ликвировали незаконную автомойку и кафе. Об этом информирует администрия города.

Кафе находилось на улице Красного Флота в Ломоносове, а автомойка в павильоне на Байконурской улице.

Ранее владельцев этих объектов предупреждали, но те никак не отреагировали на уведомление.

Так, "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" начал активно освобождать незаконно занятые объекты еще в минувшую среду, 23 января.

Ранее мы сообщали о том, что Средний счет по услугам ЖКХ в Северной столице вырос на 16%

Фото:gov.spb.ru