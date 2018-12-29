Изменения в квитанциях связывают с четырьмя причинами: повышением НДС и платы за капитальный ремонт, разницей температур и 4% - м увеличением содержания эксплуатации жилья.

Средний счет по услугам ЖКХ в Северной столице вырос на 16%. Об этом сообщили на пресс-конференции жилищного комитета в четверг, 24 января.

Изменения в квитанциях связывают с четырьмя причинами: повышением НДС и платы за капитальный ремонт, разницей температур и 4% - м увеличением содержания эксплуатации жилья.

Средний счет в январе 2019 года составил 4965 рублей 68 копеек. По сравнению с декабрем прошлого года - на 16 %. У нас впервые за много лет изменение тарифов с 1 января связано с изменением ставки НДС с 18 % до 20 %. В результате, все тарифы вырастают на 1.7 %. Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Следующее изменение тарифов произойдет 1 июля 2019 года. По словам Бугославской, отопление подорожает на 3,3 % электроэнергия - на 5%, газ - на 1,4 % к условиям января этого года. В целом, общий прирост платежа - 147 рублей в месяц.

Cредний счет за январь этого года у нас составил 4905, 60 копеек. Рост по сравнению с декабрем у на составил 16%. Но стоит учитывать, что у нас был теплый ноябрь, а декабре 2018 ггода была уже отрицательная температура. И перепад напряжения между ноябрем и декабрем составил 6 градусов. На самом деле, это существенно. В позапрошлом году перепад был всего 2 градуса, и декабрьская платежка подросла на 10 %. Соответственно, рост платежей нам дал перепад температур "ноябрь - декабрь". Людмила Соловьева, заместитель председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

По словам представителей Жилищного комитета, в январе, когда есть разделение платежей, которые осуществляются с метра квадратного – их мы платим месяц в месяц. В январе горожане получили платежку с ресурсом декабря, но с платежами за метр квадратный мы получили уже январские, и в квитанциях вырос капремонт.

Средняя плата с капитальным ремонтом сейчас составляет 4-5 рублей за квадратный метр. Повысился также на 4% платеж, связанный с обслуживанием квадратного метра.

Обратите внимание, какая температура наружного воздуха на улице. Сейчас реально объем, связанный с нашими платежками. Эта зима холоднее предыдущей, поэтому у нас такие платежи. Людмила Соловьева, заместитель председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что диспетчера "Теплосети" обвинили в гибели парней в антикафе на Измайловском.

Видео: Piter.TV