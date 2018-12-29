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Ночью 1160 спецмашин очищали город от снега
Сегодня, 11:44
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TretyakovaS

Ночью 1160 спецмашин очищали город от снега

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В список адресов попали 127 пунктов.

Около 1160 единиц техники в ночь на 20 января убирали Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Весь собранный снег отвозили на все существующие 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов "Водоканала", которые тоже работали всю ночь. 

Снег вывозили с Конюшенной площади, Миллионной и Разъезжей улиц, Суворовского проспекта, моста Петра Великого, Тульской улицы, Литейного проспекта и Литейного моста, Английской набережной, площади Труда и других улиц. 

Также сугробы ликвидировали на проспекте Просвещения, проспекте Непокоренных, Кантемировской улицы, проспекте Королева, площади у Финляндского вокзала.

Не забыли и про юг Петербурга - там снег убрали с Новоизмайловского проспекта, Благодатной улицы, Воздухоплавательной улицы, улицы Орджоникидзе, Пулковской улицы, проспекте Славы.

В список адресов попали 127 пунктов. 

Ранее на сайте: В Петербурге вывезли тысячу кубометров снега.

Фото:https://www.gov.spb.ru

Теги: новости спб, погода спб, уборка снега в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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