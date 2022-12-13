Ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

Температура в тёмное время суток упала на уровень -15,5 градусов, побив рекорд прошлой ночи. В Ленобласти климат оказался ещё суровее.

Северная столица вторую ночь подряд бьёт температурные рекорды. В ночь на пятницу, 6 января, столбик термометра оказался на отметке -15,5 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ещё суровее погода оказалась в Ленобласти: минувшей ночью в Винницах прошли почти 30-градусные морозы.

Как отметил синоптик, 6 декабря в городе на Неве не ожидается сильного потепления. Температура зафиксируете на отметке в -10 градусов, в Ленобласти ожидается от -13 до -18.

Порывы северо-западного ветра составят 6 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 770 мм.рт.ст.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял второе место в списке городов для отдыха с семьей.

Фото: Piter.TV