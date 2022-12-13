Петербург занял второе место в списке городов для отдыха с семьей

Треть туристов приезжает из Москвы и области.

Стало известно, что компании друзей и семьи выбирают Петербурга для совместного отдыха. Об этом 4 января рассказали в комитете по развитию туризма со ссылкой на данные анализа сервиса бронирования Tvil.ru.

На первом месте расположился Сочи – 12%, далее Петербург – 11% и тройку заключает Ялта – 5%. Отмечается, что треть туристов приезжает из Москвы и области. Чаще это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Путешественники ценят Петербург за возможность стать ближе к культуре, а также за различные мероприятия, которые регулярно проходят в городе.

Ранее за сутки вывезли 8 тыс. кубометров снега из Петербурга. В городе за день выпало 1,5 см снега.

Фото: Piter.tv