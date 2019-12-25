Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Температура достигла -19,5 градусов.

Минувшая ночь на 5 февраля стала в Петербурге самой холодной с начала зимы: температура в ночные часы составила -19,5 градусов. Как рассказал на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, до этого холоднее всего было 16 января с его -18 градусами.

В пятницу температура воздуха составит -13...-15 градусов, по области может быть чуть холоднее, до -17. Температурный фон, отметил Леус, окажется на 9-10 градусов ниже положенных по климату значений. Также Петербург ожидает небольшой снег, причиной которого станут очаговые облака, подброшенные тыловой частью ушедшего на юго-восток циклона. Ветер подует с северо-запада с порывами до 8 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст.

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