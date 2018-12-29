Кристиан Нобоа надеется вернуться в игре против "Фенербахче"

"Зенитовец" прокомментировал восстановление после травмы.

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа может выйти на поле против турецкого клуба "Фенербахче". Спортсмен также рассчитывает принять участие в игре с Катаром, которая будет организована во время сборов "сине-бело-голубых". Событие должно состояться 15 февраля.

Футболист отметил, что несмотря на полученную травму, он ежедневно тренировался по специальной медицинской программе, которая была согласована с тренерским составом "Зенита". Он проводил по два-три часа за разминкой.

Процентов на 70 я готов прокомментировал свою готовность Нобоа.

Хавбек порвал крестообразные связки в рамках матча РПЛ против екатеринбургского "Урала". До этого в сезоне эквадорец успел выйти за команду в пяти матчах, а также отметиться забитым голом.

Напомним, что Андрей Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"