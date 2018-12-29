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Кристиан Нобоа надеется вернуться в игре против "Фенербахче"
Сегодня, 13:54
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lesjasap

Кристиан Нобоа надеется вернуться в игре против "Фенербахче"

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"Зенитовец" прокомментировал восстановление после травмы.

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа может выйти на поле против турецкого клуба "Фенербахче". Спортсмен также рассчитывает принять участие в игре с Катаром, которая будет организована во время сборов "сине-бело-голубых". Событие должно состояться  15 февраля.

Футболист отметил, что несмотря на полученную травму, он ежедневно тренировался по специальной медицинской программе, которая была согласована с тренерским составом "Зенита".  Он проводил по два-три часа за разминкой.

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прокомментировал свою готовность Нобоа.

Хавбек порвал крестообразные связки в рамках матча РПЛ против екатеринбургского "Урала". До этого в сезоне эквадорец успел выйти за команду в пяти матчах, а также отметиться забитым голом.

Напомним, что Андрей Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

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Теги: восстановление после травмы, кристиан нобоа, нобоа, фенербахче, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Зенит,

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