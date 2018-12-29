Андрей Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2"

Андрей Аршавин возобновит тренировки вместе с составом "Зенит-2". Об этом сообщает Фонтанка.ру. По данным издания, информация просочилась от главного тренера молодежного клуба Владислава Радимова.
В свободное от работы время он будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: "Приду с удовольствием!". Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея
прокомментировал введение "новичка" спикер
Напомним, что Аршавин закончил выступать за казахстанскую команду 11 ноября 2018 года. Он объявил о завершении карьеры, но 16 декабря спортсмен появился в "Зените". Ему дали должность руководителя проекта "Сириус".
Напомним, что пьяный Аршавин провел ночь в элитном стрип-клубе Петербурга
Фото: Instagram/ФК "Зенит"
Оставить комментарий