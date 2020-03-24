Нобелевский лауреат мира заразился коронавирусом

Дипломат из Финляндии заразился инфекцией от жены.

Нобелевский лауреат мира 2008 года и экс-президент Финляндии заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте главы Финляндии. В пресс-службе администрации руководителя страны рассказали, что тест на наличие коронавируса в организме Марти Ахтисаари показал положительный результат 23 марта. Медики считают, что 82-летний политик заразился инфекцией от своей супруги. Сейчас оба пациента заявляют, что чувствуют себя хорошо.

Напомним, что Ахтисаари с 1965 года работал в МИД Финляндии и ООН. В 1994-2000 годах был президентом Финляндии. Дипломат выступал в роли посредника в вооруженных конфликтах между повстанцами в Намибии и ЮАР, НАТО и Югославией, Великобританией и ирландскими террористами, сепаратистами из провинции Ачех и правительством Индонезии. С 2005 года он принял на себя работу посланника генсекретаря ООН в Косово. Его деятельность по урегулированию конфликта привела к провозглашению независимости края. За трудовые заслуги гражданин Финляндии получил Нобелевскую премию мира в 2008 году.

Названа причина смерти 69-летней пациентки в Коммунарке.

Видео: YouTube/Council of Europe