Названа причина смерти 69-летней пациентки в Коммунарке

Умершая пациентка страдала онкологией.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили причину смерти пожилой пациентки, которая скончалась в стационаре Коммунарки.

Сегодня Piter.TV ранее сообщал, что в стационаре в Коммунарке скончалась 69-летняя пациентка. В данную больницу она была помещена, так как ее дочь недавно вернулась из Португалии. Пожилая женщина страдала онкологией. На момент написания новости не было известно о результате анализов на опасную вирусную инфекцию.

Сейчас ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщает, что результат анализов на новый коронавирус у умершей пациентки отрицательный. Причина смерти женщины онкология.

Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный

Внутренние органы и ткани женщины были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания.

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