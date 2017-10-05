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Нобелевская премии по литературе присуждена японцу Кадзуо Исигуро

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Нобелевская премия по литературе ушла японскому автору Исигуро.

Как сообщили представители Нобелевского комитета в 2017 году премию по литературе получил популярный японский писатель Кадзуо Исигуро. Его творчество было отмечено за создание “романов большой эмоциональной силы, раскрывающий бездну, скрывающуюся за иллюзорным чувством связи с миром”.Представить победителя вышла постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус. 
 
 
Узнать литераторов, которые были номинированы на приз, но не получили награду общественность сможет только по истечении 30 лет после объявления победителя. А завтра в Швеции определится личность, которой присудят премию мира. 
 
Напомним, что в прошлом году нобелевская премия по литературе была присуждена американскому поэту и музыканту Бобу Дилану. 
 
Видео и фото: Twitter/NobelPrize
Теги: кадзуо исигуро , литература , нобелевская премия , япония
Категории: Мировые новости

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