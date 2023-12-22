Петербург и Ленобласть могут включить в налоговый эксперимент

Автоматизированная упрощенная система налогообложения позволит предпринимателям не сдавать отчеты в социальный фонд и не подавать налоговые декларации, а вести всю необходимую документацию в личном кабинете в сети.

В среду, 13 марта, депутаты Законодательного Собрания предложили включить Санкт-Петербург и Ленинградскую область в список регионов, где проводится эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Они поддержали инициативу, отметив, что Петербург и Ленинградская область тоже хотят быть в числе передовиков в этой сфере.

В рамках налогового эксперимента компании с числом сотрудников до пяти человек и оборотом до 60 млн рублей в год могут участвовать в данной системе. Автоматизированная упрощенная система налогообложения, как отметил Денис Четырбок, позволит предпринимателям не сдавать отчеты в социальный фонд и не подавать налоговые декларации, а вести всю необходимую документацию в личном кабинете в сети.

Цель эксперимента заключается в снятии лишней нагрузки с предпринимателей в отношении налогов. Он начался полтора года назад и уже привлек к себе 10 тыс. предпринимателей в регионах, где он осуществляется. Планируется его продолжение до конца 2027 года.

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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга