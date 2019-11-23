Низкий кровоток в головном мозге может быть ранним признаком болезни Паркинсона

В исследовании участвовали люди, страдающие от болезни Паркинсона, а также те, у кого этого заболевания нет.

Ученые Орхусского университета в Дании выявили, что одним из признаков болезни Паркинсона является слабый кровоток в головном мозге. Работа была опубликована в журнале Brain.

В исследовании приняли участие 20 человек с соответствующим диагнозом. Их возраст варьировался от 54 до 77 лет. В качестве контрольной группы в исследовании приняли участие 25 человек, которым было от 58 до 76 лет. У них этой болезни не было. Примечательно, что обследования проводились, когда участники спали.

Выяснилось, что у людей с болезнью Паркинсона, в фазе быстрого сна меняется кровоток в мозге. Специалисты подчеркивают, что такие изменения со временем вызывают нехватку кислорода в мозге и в будущем это может привести к развитию заболевания.

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