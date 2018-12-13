Женщине с болезнью Паркинсона грозит срок

Бывший дознаватель УМВД России по Выборгскому району уже 5 лет борется с тяжелым неврологическим заболеванием. Вместо помощи от начальства - заболевание Наталия получила в момент несения службы - женщину уволили по статье за просроченное водительское удостоверение, лишили всех льгот, а в прошлом году в отношении неё еще и возбудили уголовное дело. При этом у Натальи несовершеннолетний ребёнок-инвалид и полное отсутствие материального содержания.

Что мне там жить-то осталось, третья стадия, на пятой умирают, я хочу хочу уйти честным человеком. Четвертая стадия – уже все овощ. Меня сейчас с моим заболеванием даже в поликлинику вахтером не берут.

5 лет назад Наталье диагностировали болезнь Паркинсона. Тяжелое неврологическое заболевание обычно передается по наследству и проявляется лишь в старости, в этом случае – болезнь приобретенная. С 2006 года женщина служила в полиции на должности дознавателя. В этой папке десятки грамот и благодарственных писем от руководства. В 2017 году уже, страдая болезнью, Наталья отправила в суд 96 дел, хотя по норме дознаватель должен передавать 4 дела в месяц с учетом отпуска.

Наталия Новинская, пострадавшая:

Я очень сильно любила свою работу, любила докопаться, любила понять человека, что его сподвигло совершить преступление. Любила расследовать дело и понять, что произошло.

С 2014 года Наталия больше не могла работать дознавателем, об этом свидетельствуют данные врачебных комиссий. Но вместо того, чтобы перевести женщину на более легкую работу, её перевели в Рощино - в 60 км от Выборга. А в прошлом году уволили по статье – нашли простроченное водительское удостоверение, лишили всех льгот и страховых выплат как компенсаций за заболевание, полученное в ходе службы. Последней каплей стало уголовное дело, которое возбудили в отношении Наталии по факту фальсификации доказательств.

Наталия Новинская, пострадавшая:

Вот сейчас правая рука просто как плетень. Я за себя-то подпись не могу поставить, я уголовные дела расследовала, у меня в уголовном деле были только подписи.

Александр Михайлов, адвокат Наталии Новинской:

Она специфически расписывается волнообразно, так вот эксперт говорит, что данная подпись поставлена иным лицом. Но не Новинской. И удивительно почему-то на это все закрывают глаза.

Александр Михайлов – адвокат Натальи. Свою подзащитную знает давно, еще со времен работы по разные стороны баррикад: когда Александр представлял интересы своих клиентов в суде, а Наталия доказывала их виновность.

Александр Михайлов, адвокат Наталии Новинской:

Конечно, когда она ко мне обратилась и сказала, что в отношении нее возбудили уголовное дело, для меня это был шок. Я сначала не поверил, но вступив в дело, изучив, прочитав, ознакомившихся с обвинительным заключением я понял, что дело сшито белыми нитками.

Такого же мнения – коллеги. С Наталией Костенко вместе служили в отделе дознания УМВД по Выборгскому району Ленинградской области.

Наталия Костенко, бывшая сослуживица Наталии Новинской:

Я считаю, и говорила об этом Наталии несколько лет назад, что диагноз, который ей поставили болезнь Паркинсона, благодаря этой нагрузке серьезной, напряжению и Наталии я говорила, что работе себя посвящать уже в таком аспекте сложно и не безопасно, но Наталья продолжала сидеть до ночи, расследовать уголовные дела, печатать постановления. И до 9, и до 10, и до 11.

Наталия живет вдвоем с сыном. Тимофею 15 лет и у него сахарный диабет 1 типа, мальчик пережил 5 ком. Сегодня Тимофей занимается спортом и помогает маме во всем. Узнав страшный диагноз матери, молодой человек решил поступать в медицинский.

Тимофей Новинский, сын Наталии Новинской:

Иногда ей плохо, у нее болит рука и нога. Она не может таскать тяжести. В магазин идет и я её встречаю на машине. Она на машине не ездит, ездит на автобусе, я все время встречаю её.

Тимофей рассказывает, известие об уголовном деле стало настоящим ударом для матери и сильно сказалось на и без того подорванном состоянии здоровья.

Тимофей Новинский, сын Наталии Новинской:

Она очень переживала, она плакала очень долго. Мы её успокаивали.

Наталия Новинская, пострадавшая:

Я понимаю, что будет приговор, я это прекрасно понимаю, что будет приговор, я 12,5 лет была на хорошем счету. А сейчас так сказал мой руководитель: что с нее взять, она инвалидка, какая ей разница

Как говорят эксперты, до окончания судебного разбирательства еще далеко – сейчас обе стороны выслушивают показания свидетелей. Наталия приходит на каждое заседание – она готова любой ценой доказать свою невиновность.