В Нижнем Новгороде рассказали о студенте, угрожавшем открыть стрельбу в учебном заведении

Одноклассник несостоявшегося стрелка назвал его "добрым".

17-летний студент одного из колледжей в Нижегородской области сообщил о своём намерении открыть огонь в учебном заведении. Правоохранители вовремя предотвратили трагедию. Как позже рассказал сам юноша, оружия у него нет, а пугающие заявления были обусловлены желанием "прославиться". Знакомые парня отметили в интервью телеканалу "360", что несостоявшийся стрелок был добрым человеком.

Так, бывший одноклассник парня рассказал, что тот был замечен в нарушении запретов лишь однажды, покурив на территории общежития. Других неправомерных действий за ним не замечено. Также нижегородец подчеркнул, что его приятель не пошёл бы на такое преступление и просто неудачно шутил.

Он мой бывший одноклассник. Он добрый, дружелюбный, учился хорошо, на четыре и пять. Человек он очень хороший собеседник телеканала "360"

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Фото: Piter.TV