Деревья в Нижне-Свирском заповеднике покрылись игольчатыми узорами

На деревьях в болотах Нижне-Свирском заповеднике появились необычные ледяные узоры, похожие на иголки. Фотографии сказочного пейзажа разместили в пресс-службе организации.
Дополнительные иголочки украсили контрастные тёмные стволы и ветки хвойных деревьев.
Фотографии были сделаны в солнечный день, редкий для северо-западных широт. Также над растениями возвышается безоблачное голубое небо.
Ранее петербуржцам рассказали, где найти съедобные грибы зимой.
Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник (Вера Рыжекова)
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