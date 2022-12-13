Деревья в Нижне-Свирском заповеднике покрылись игольчатыми узорами

На снимках удалось запечатлеть яркое солнце, редкое для Петербурга и Ленобласти зимой.

На деревьях в болотах Нижне-Свирском заповеднике появились необычные ледяные узоры, похожие на иголки. Фотографии сказочного пейзажа разместили в пресс-службе организации.

Дополнительные иголочки украсили контрастные тёмные стволы и ветки хвойных деревьев.

Фотографии были сделаны в солнечный день, редкий для северо-западных широт. Также над растениями возвышается безоблачное голубое небо.

Ранее петербуржцам рассказали, где найти съедобные грибы зимой.

Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник (Вера Рыжекова)