Петербуржцам рассказали, где найти съедобные грибы зимой

Зимние опята могут выжить при температуре до -10 градусов.

Под Петербургом по-прежнему можно найти съедобные грибы даже самом разгаре февраля. Об этом горожанам рассказал биолог Павел Глазков в соцсетях.

В лесах под Северной столицей активно произрастают зимние опята. В отличие от своих ложных собратьев, они могут выдерживать морозы до -10 градусов, отметил специалист. В случае, если зима выдалась тёплой, эти грибы можно собирать до весны.

Также Глазков рассказал, как отличить зимние опята по внешнему виду: шляпка после оттаивания у них темнеет, приобретает желто-коричневый оттенок. У грибов, которые ещё не сталкивались с холодом, янтарная (медово-жёлтая) шапка.

Также Глазков подчеркнул, что опята подходят для всех видов заготовок, ничем не уступая обычным лесным опятам: их можно варить, жарить, сушить, мариновать, замораживать.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков