Нижегородской полицией задержан объявленный в федеральный розыск вор-домушник из Тольятти

Мужчина признался в серии краж из квартир.

Нижегородскими правоохранительными органами задержан объявленный в федеральный розыск вор-домушник из Тольятти. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты пояснили, что за помощью обратилась 34-летняя местная жительница. Она пояснила, что в квартире по улице Ковалихинской заметила беспорядок ви пропажу золотых изделий стоимостью 59 тысяч рублей. По факту инцидента было заведено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний уроженец Тольятти, находившийся в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления на своей малой родине. пресс-служба МВД РФ

Позже мужчина сознался в преступлениях. В помещение он проникал, прорвав москитную сетку на окне балкона. Известно, что хозяйка жилища оставила окно приоткрытым для проветривания, чем и воспользовался злоумышленник. Похищенные ювелирные украшения он продал неизвестной прохожей, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Установлено, что в Нижний Новгород вор-домушник приехал месяц назад и в этот период проживал на той же улице, на которой совершил кражу. Он успел проникнуть внутрь еще двух жилых помещений на территории областного центра. Однако там его заинтересовали только деньги и алкоголь. В настоящее время россиянин заключён под стражу. По фактам покушений на квартирные кражи также возбуждены уголовные дела.

В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих.

Фото и видео: МВД Медиа